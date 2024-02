Il mercato delle auto usate registra una crescita, ma le elettriche faticano a decollare

Nel panorama automobilistico italiano, il settore delle auto usate mostra segni di ripresa nel 2023, trainato dall'incremento dei prezzi delle vetture nuove. Secondo l'analisi condotta dall'Osservatorio Autoscout24 su dati Aci, il mercato delle auto usate in Abruzzo ha segnato un +1,4% rispetto all'anno precedente, con un totale di 64.895 passaggi di proprietà, escludendo le minivolture. La provincia dell'Aquila si distingue per il maggior numero di transazioni.

Nonostante l'aumento dei prezzi delle auto usate nel 2023 (+3,9% rispetto all'anno precedente), gli italiani continuano a preferire il mercato dell'usato, con una spesa media prevista di 19mila euro. Questo trend si manifesta anche a fronte dell'ampia disponibilità di vetture di ultima generazione sul mercato digitale.

Tuttavia, sebbene il settore dell'usato sia cruciale per rinnovare il parco auto in circolazione, con una significativa presenza di vetture Euro 6 e di modelli con meno di cinque anni di vita sul portale di AutoScout24, le auto elettriche faticano a trovare spazio. Solo il 6,7% delle richieste totali di auto in Abruzzo nel 2023 riguardava vetture ibride ed elettriche, con una percentuale ancora più bassa per le sole auto elettriche "pure".

Secondo i dati interni di AutoScout24, il 48,6% delle richieste di auto usate in Abruzzo nel 2023 riguardava vetture diesel, seguite dalle auto a benzina con il 40,1%. Le auto ibride ed elettriche rappresentavano solo una piccola quota delle richieste totali, con gli acquirenti che segnalavano principalmente la limitata autonomia delle batterie e l'elevato costo come ostacoli principali.

Nonostante ciò, Sergio Lanfranchi del Centro Studi di AutoScout24 sottolinea che la domanda di auto usate rimane alta, con gli italiani che cercano di aggiornare il parco circolante con vetture più moderne e sicure. Tuttavia, Lanfranchi prevede una possibile stabilizzazione o diminuzione dei prezzi nel prossimo futuro, anche se la richiesta rimane forte.