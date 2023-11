Il mistero del cellulare di Filippo Turetta: online anche da spento. Le dichiarazioni della sorella

La famiglia di Giulia Cecchettin afferma di notare la presenza costante di Filippo su Whatsapp, nonostante il telefono sia risultato spento. Le spiegazioni sull'apparente contraddizione.

Il caso di Filippo Turetta, al centro dell'inchiesta per il tentato omicidio di Giulia Cecchettin, assume nuovi contorni con il misterioso comportamento del suo cellulare. Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, ha rivelato durante un'intervista a Quarto Grado di aver notato la presenza costante di Filippo su Whatsapp, nonostante i tentativi di contatto risultino infruttuosi e il suo telefono risulti spento.

Elena ha dichiarato di aver inviato messaggi a Filippo, i quali sono stati consegnati sull'app con la doppia spunta grigia, indicando che sono stati ricevuti da un dispositivo attivo. Questa situazione solleva domande sull'effettivo stato del telefono di Filippo e sulla sua posizione attuale, soprattutto considerando il mandato di cattura internazionale che pende su di lui.

La famiglia di Filippo ha tentato di chiamarlo ripetutamente, ma il telefono risulta disattivato. Tuttavia, l'avvocato di Filippo, Emanuele Compagno, ha fornito una spiegazione a questo enigma. L'ipotesi è che Filippo possa aver portato con sé un vecchio dispositivo, come un telefono o un tablet, che gli consente di connettersi online. In questo modo, il telefono principale risulta spento, ma per ragioni di server può ancora ricevere messaggi su Whatsapp. La doppia spunta grigia confermerebbe semplicemente la consegna del messaggio al server di Meta, anche se il destinatario non lo ha necessariamente letto.

La situazione complessa di Filippo, ora indagato per tentato omicidio e ricercato a livello internazionale, continua a destare interrogativi sulla sua posizione e sulle comunicazioni con la famiglia di Giulia. La vicenda si evolve parallelamente all'indagine in corso, contribuendo a creare ulteriore suspense intorno a questo drammatico caso di cronaca.