Il verde torna a fiorire in piazza Salotto: approvata la piantumazione di 18 alberi

Una nuova immagine per il centro cittadino di Pescara: la piazza Salotto sarà arricchita da 18 nuovi alberi grazie a un investimento di 110mila euro, approvato ieri dalla giunta comunale. Il sindaco Carlo Masci e l'assessore al Verde Gianni Santilli hanno annunciato questa importante novità durante una conferenza stampa, affiancati da altre figure istituzionali e politiche.

L'intervento prevede la riqualificazione ambientale attraverso la piantumazione di nuove essenze arboree, tra cui Palma Washingtonia e Agrifoglio a foglie di Castagno, lungo l'area nord-est della piazza Salotto. Inoltre, verrà recuperato uno spazio vicino all'Urban Box per ospitare ulteriori alberi. I lavori comprenderanno la realizzazione di nuove aiuole e la piantumazione di diverse varietà di alberi in varie zone della piazza.

Il sindaco Masci ha sottolineato l'importanza di questo intervento per rendere la piazza Salotto più accogliente e verde, rimediando al grigiore che attualmente la caratterizza. Ha inoltre evidenziato l'impegno dell'amministrazione nel migliorare gli spazi pubblici della città, citando altri interventi già realizzati o in corso, come la riqualificazione dell'Urban Box, la creazione della fontana musicale e il miglioramento dell'illuminazione.

L'assessore Santilli ha aggiunto che sono previsti altri interventi per incrementare il verde in diverse aree della città, con un totale di investimenti significativi negli ultimi mesi. Ha inoltre sottolineato l'incremento dell'importo dedicato al verde rispetto alla precedente amministrazione, evidenziando l'impegno dell'attuale giunta per la valorizzazione degli spazi verdi urbani.

Questo nuovo progetto conferma l'attenzione del Comune di Pescara per la qualità della vita dei cittadini e per la bellezza del proprio territorio, garantendo una migliore fruizione degli spazi pubblici e contribuendo alla tutela dell'ambiente urbano.