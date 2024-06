Ilaria Salis: l'Ungheria chiede la revoca dell'immunità, cosa succederà ora?

Il capo di gabinetto del governo ungherese, Gergely Gulyás, ha annunciato in conferenza stampa che l'Ungheria chiederà al Parlamento europeo la revoca dell'immunità per Ilaria Salis, recentemente eletta eurodeputata. Questa mossa potrebbe consentire il proseguimento del procedimento penale nei confronti della 39enne italiana, attualmente agli arresti domiciliari a Budapest.

Secondo Gulyás, se il Parlamento voterà per la revoca dell'immunità, il processo potrà continuare durante il mandato di Salis; altrimenti, sarà rinviato fino alla fine del suo mandato. L'Ungheria sostiene che l'immunità non dovrebbe proteggere Salis dall'affrontare le accuse di abusi fisici, sottolineando l'importanza di non lasciare impuniti tali crimini gravi.

Ilaria Salis, precedentemente detenuta per oltre un anno, è stata candidata dall'Alleanza Verdi-Sinistra proprio con l'intento di garantirle l'immunità parlamentare. La sua elezione ha suscitato reazioni contrastanti, con critiche da parte del governo ungherese per quello che definisce un'affronto alla democrazia italiana.

Nell'attesa di ulteriori sviluppi, Salis si prepara al lavoro futuro al Parlamento europeo, dichiarando di volersi dedicare alla difesa dei diritti umani e alla lotta contro ogni forma di ingiustizia e discriminazione.

Questa vicenda continua a suscitare polemiche e attenzioni internazionali, evidenziando le complesse dinamiche tra immunità parlamentare e responsabilità giuridiche.