Immacolata: pioggia, neve e venti tempestosi in arrivo sull’Italia

Maltempo di stampo invernale in arrivo sull'Italia: freddo, nevicate e temporali intensi colpiranno il Paese con mari agitati e venti violenti.

Un’imponente perturbazione sta per interessare il nostro Paese nel weekend dell’Immacolata, portando maltempo diffuso con pioggia, neve a bassa quota e venti tempestosi. Dopo l’allontanamento della depressione ionica verso sud e il rapido passaggio di un fronte freddo sulle Alpi, la situazione atmosferica evolverà verso un peggioramento generalizzato. Un profondo ciclone nord-atlantico, alimentato da correnti polari e artiche, si sposterà verso il Mediterraneo centrale, fondendosi con un secondo vortice già in formazione sull’Italia.

Sabato: piogge e neve in arrivo

Le prime avvisaglie del maltempo si manifesteranno già sabato, quando un rapido peggioramento porterà piogge diffuse sul Nord e sul Centro Italia. Al Nord, il tempo peggiorerà progressivamente da ovest verso est, con nevicate abbondanti sulle Alpi in calo fino a 600-700 metri in serata. Rimarranno più asciutte le aree dell’estremo Nordovest, dove prevarranno le schiarite.

Nel Centro Italia, il maltempo colpirà inizialmente Toscana e Lazio, con rovesci e temporali intensi in serata. La neve farà la sua comparsa sugli Appennini, a partire da quote di 800-1000 metri, in progressivo calo. Per il Sud, invece, le prime piogge interesseranno le zone tirreniche e la Sardegna, con un peggioramento più marcato nella notte, accompagnato da temporali anche violenti.

Le temperature saranno in diminuzione, in particolare al Nord, mentre i venti si rafforzeranno significativamente, con raffiche fino a 100 km/h dai quadranti sud-occidentali. I mari diventeranno agitati, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Domenica: maltempo invernale diffuso

Domenica la perturbazione raggiungerà il suo culmine, con instabilità marcata su gran parte del territorio nazionale. Al Nord, le condizioni meteo saranno ancora instabili sul Nordest, sull’Emilia Romagna e sulla bassa Lombardia, con piogge e nevicate fino a 500-600 metri. Nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento, con ampie schiarite, soprattutto sul Piemonte.

Al Centro, temporali intermittenti interesseranno l’intera area, mentre la neve cadrà in Appennino, con quota in calo fino a 500-600 metri. Al Sud, i rovesci e i temporali saranno più intensi, specialmente sulle regioni tirreniche e in Campania. Anche qui, la neve scenderà a quote relativamente basse, raggiungendo 700-800 metri sugli Appennini.

Le temperature subiranno un ulteriore calo, rendendo l’aria decisamente più fredda. I venti, che si orienteranno da ovest-nordovest, continueranno a soffiare con forza, mantenendo agitati i mari e favorendo mareggiate lungo le coste.

Raccomandazioni e preparativi

Questo weekend si preannuncia particolarmente movimentato dal punto di vista meteorologico, con condizioni invernali diffuse e criticità legate a venti forti e mareggiate. Si consiglia massima attenzione per chi deve mettersi in viaggio, in particolare lungo le arterie montane o in prossimità delle coste.

L’Immacolata porterà il primo vero assaggio d’inverno: una situazione meteo dinamica, da seguire con attenzione e cautela.