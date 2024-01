Impatto della crisi di Suez in Abruzzo: 429 milioni di euro per il commercio via mare

L'Associazione Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila ha condotto un'analisi sull'esposizione dell'Abruzzo alla crisi di Suez, rilevando un impatto economico di 429 milioni di euro sul valore dei prodotti trasportati attraverso il Mar Rosso. I dati, elaborati per l'ANSA, derivano dall'ultima elaborazione della confederazione nazionale riguardante i danni subiti dal commercio estero italiano a causa della situazione attuale, con particolare attenzione all'impatto della crisi di Suez sulle esportazioni regionali.

L'Abruzzo si posiziona al quindicesimo posto nella classifica nazionale per l'esposizione dell'export a questa crisi. Le regioni più colpite risultano essere la Lombardia, con 12,9 miliardi di euro, l'Emilia Romagna (9,4 miliardi) e il Veneto (5,7 miliardi). Al contrario, le regioni meno influenzate sono Calabria (139 milioni), Molise (76 milioni) e Valle d'Aosta (50 milioni). Questi dati si basano sulle informazioni Istat relative al periodo ottobre 2022 - settembre 2023.

Daniele Giangiulli, direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila, ha commentato: "Pur essendo lontani dai valori registrati dalle grandi regioni del Nord, per l'Abruzzo si tratta comunque di una cifra significativa. L'escalation della crisi in Medio Oriente penalizza il sistema del made in Italy e l'approvvigionamento di prodotti essenziali per la trasformazione della manifattura italiana, aggravando la frenata del commercio internazionale."

Giangiulli ha sottolineato che gli effetti della crisi rischiano di avere pesanti conseguenze sulla crescita economica locale e ha sostenuto l'appello del presidente nazionale affinché vengano adottate tutte le misure necessarie, a partire dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per alimentare la fiducia e la propensione degli investimenti delle imprese, evitando il rischio di una frenata del ciclo espansivo dell'occupazione.