Impiegata delle Poste ritrovata senza vita: il decesso risale a 3 giorni fa per cause naturali

Una tragica scoperta ha sconvolto la tranquilla vita di Vico VI Pietrafitta: Ernestina Di Pietro, impiegata delle Poste di 62 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Il decesso sembra risalire a tre giorni prima, per cause naturali secondo le prime indagini condotte sul luogo.

La donna, che viveva da sola, era assente dal lavoro da alcuni giorni a causa di una malattia. L'assenza prolungata ha destato preoccupazione tra i colleghi e i vicini di casa, che hanno notato l'assenza di attività nella sua abitazione e l'assenza di risposta al telefono. È stato il fratello ad essere contattato, il quale ha fatto la macabra scoperta.

I funerali di Ernestina Di Pietro sono previsti per venerdì 16 febbraio alle 15 presso il santuario della Madonna della Libera, un'occasione per condividere il dolore per la perdita di una cara persona.