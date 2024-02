Importantissima vittoria al PalaAngeli del Nuovo Basket Aquilano 

Grandissima prova, di carattere e volontà, del Nuovo Basket Aquilano, che batte 80-61 al PalaAngeli Prosolidar il Mondragone Caserta, ribaltando anche la differenza canestri (-17 all’andata) e centrando una vittoria fondamentale per il prosieguo del Campionato, che ieri ha esaurito la sua prima fase.

Una gara sentitissima e attesa da tutto l’ambiente, con un pubblico ancora una volta straordinario che ha riempito in ogni ordine di posti l’impianto di Sant’Elia, trascinando i ragazzi in campo dal primo minuto.

Due punti che faranno partire a quota 10 e in testa nel Girone Playout della Conference Centro Italia la squadra del capoluogo, in una seconda fase che vedrà incrociarsi le squadre del Girone F (Abruzzo, Sardegna, Lazio, Umbria, Molise e Campania) con quelle del Girone E (Marche e Abruzzo): verranno disputate 8 gare di andata e ritorno con le formazioni dell’altro girone, portando in dote i punti presi con quelli del proprio.

Il Nuovo Basket Aquilano partirà a quota 10, con Virtus Civitanova a 8, Ancona, Pescara Basket e Mondragone a 6, Roseto, Grottaferrata e Isernia a 4: al termine dei Playout 5 formazioni manterranno la Serie B Interregionale anche per il 2024/2025, le ultime due scivoleranno in Serie C e la terz’ultima spareggerà con la terz’ultima della Conference Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia per l’ultimo posto utile.

La gara di ieri, quindi, rivestiva una importanza particolare per la possibilità di aumentare il bottino dei punti sia per gli aquilani che per i campani e aver anche ribaltato la differenza canestri costituisce un valore aggiunto assoluto, come i due scontri diretti vinti entrambi con Grottaferrata e Isernia.

L’incontro ha visto i ragazzi di coach D’addio partire a mille nel primo quarto, con grandissima intensità sui due lati del campo: 31-13 al 10^ minuto.

Seconda frazione con la logica reazione dei campani, venuti giustamente a L’Aquila a caccia di due punti d’oro anche per loro, e squadre all’intervallo sul 43-33.

Nel terzo periodo il Mondragone dava tutto per riavvicinarsi, rendendo la gara ricca di pathos ed emozione e arrivando anche al meno 1, ma ieri nulla poteva togliere dalle mani degli aquilani la gara e con una grandissima reazione si tornava immediatamente a distanza di sicurezza, riuscendo a chiudere al 30^ sul 67-56.

Ultimi 10 minuti ancora più intensi con il Nuovo Basket Aquilano che nei 60 secondi finali ribaltava anche la differenza canestri nell’entusiasmo finale di un pubblico che ha riempito di passione pura il PalaAngeli, riservando ai propri beniamini il giusto tributo finale!

N.B.A. - MONDRAGONE 80-61 (30-13,43-33, 67-56)

N.B.A.:Compagnoni 4, Caldarelli, Nardecchia M, Aristotile 6, Nardecchia N. 10, Miconi, Antonini 2, Tuccella 23, Cecchi 16, Caridi 4, D'Ambrosio Angelillo 15. All.: D’Addio, Ass.: Di Sabbato

MONDRAGONE: Niccolai 2, Di Napoli 2, Verazzo 5, Okoro, Pagliaro 4, Miaffo 9, Sannino, Puoti 9, Mrgic 5, Ajrovic 25. All.: Di Lorenzo