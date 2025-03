Imprenditore Arrestato: Tentata Estorsione, Lesioni e Danneggiamenti, Le Accuse Sono Gravi

L’arresto di un imprenditore 45enne per una serie di crimini preoccupanti a Atessa, tra cui tentata estorsione, danneggiamenti e lesioni personali.

I carabinieri di Atessa hanno arrestato un imprenditore 45enne accusato di una lunga lista di crimini. L’uomo, noto alle forze dell’ordine per i suoi legami con attività illecite, è stato arrestato a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Lanciano. Il provvedimento scaturisce dal cumulo di pene derivante da diverse sentenze definitive, che lo hanno condannato a un totale di due anni e un mese di carcere.

Le accuse a suo carico sono pesanti e vanno dalla tentata estorsione in concorso, alle lesioni personali, al danneggiamento, fino alla minaccia e alla resistenza a pubblico ufficiale. Questi crimini sono stati commessi tra il 2014 e il 2020, nei comuni di Casoli, Perano, e Atessa, e hanno suscitato preoccupazione e allarme tra i residenti di Contrada Rocconi, un’area periferica di Atessa dove l’imprenditore risiedeva e svolgeva varie attività.

I carabinieri hanno rintracciato l’uomo nei pressi di Vasto e, in esecuzione del provvedimento, lo hanno arrestato. Ora, il 45enne è stato trasferito in carcere per scontare la sua pena. Le indagini continuano, e le autorità rimangono vigilanti sui suoi legami con altri crimini nella regione.