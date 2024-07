Imprenditore di 65 Anni si Incatena Davanti al Tribunale: "Sono Vittima della Giustizia"

Drammatico gesto di protesta di un imprenditore di 65 anni di Goriano Sicoli, che si è incatenato al cancello del Tribunale di Sulmona e ha iniziato lo sciopero della fame. L'uomo denuncia di essere stato penalizzato da sentenze ingiuste che lo hanno costretto a vivere in Svezia per anni.

Dopo aver parcheggiato vicino al palazzo di giustizia, l'imprenditore ha esposto cartelli per manifestare il suo dissenso contro un sistema giudiziario che ritiene lo abbia perseguitato. "Sono vittima di sentenze a senso unico che mi hanno costretto a rimanere in Svezia senza poter tornare in Italia. Solo grazie all'intervento del Consolato sono riuscito a ottenere il visto per tornare a casa", ha dichiarato.

L'uomo ha richiesto l'assistenza medica presso l'ospedale di Sulmona e ha presentato istanza per la ricusazione del giudice che lo ha condannato in tre occasioni. "Ho già inoltrato la richiesta al Tribunale di Sulmona per ricusare il giudice che mi ha condannato per tre volte", ha concluso.