Imprenditore fuma marijuana per strada e rivendica: ‘Fa bene alla salute’

Un imprenditore agricolo di 57 anni è stato arrestato per detenzione di marijuana dopo un controllo dei carabinieri che ha portato al sequestro di mezzo chilo di droga.

Un imprenditore agricolo di 57 anni originario di Spoltore è finito nei guai dopo un incontro casuale con i carabinieri nel centro della cittadina. L’uomo, fermato mentre passeggiava e fumava una sigaretta artigianale contenente marijuana, ha suscitato il sospetto delle forze dell'ordine. A seguito di una perquisizione, i militari hanno trovato 500 grammi di marijuana presso la sua abitazione.

Durante l’interrogatorio, l’uomo non ha mostrato particolare preoccupazione per la scoperta e ha rivendicato la proprietà della sostanza stupefacente, commentando in modo provocatorio che la pianta "fa bene alla salute". La risata del 57enne non è bastata a evitare l’imminente denuncia. Il quantitativo trovato, infatti, è stato sequestrato e sottoposto ai test di laboratorio che ne hanno confermato la natura stupefacente.

Il reato contestato all'imprenditore riguarda la violazione dell’articolo 73 del DPR 309/1990, che regola la produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante l’ironia mostrata, l’uomo dovrà ora rispondere di fronte alla giustizia. La vicenda è emersa durante il weekend, quando il controllo dei carabinieri ha avuto esito positivo e ha svelato la gravità della situazione.

Secondo fonti ufficiali, le autorità sono attente a questo tipo di reati, specialmente in ambito rurale, dove spesso si cerca di eludere i controlli grazie a una presunta cultura della "naturalezza".