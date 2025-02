Imprenditore scompare misteriosamente: ricerche in corso nel Teramano

Marcello Mosna, 54 anni, gestore di un hotel a Montepagano, è scomparso da martedì sera; la sua auto è stata ritrovata a Pineto, mentre il cellulare risulta spento.

Le autorità stanno intensificando le ricerche per ritrovare Marcello Mosna, un imprenditore di 54 anni residente a Castiglione Messer Raimondo e gestore di un hotel a Montepagano, scomparso da martedì sera. Le operazioni di ricerca, coordinate dalla prefettura, si estendono su tutto il territorio provinciale, includendo sia le zone interne che la costa teramana. Il telefono cellulare di Mosna risulta spento, rendendo vano ogni tentativo di geolocalizzazione. La sua vettura, un'auto a noleggio, è stata ritrovata a Pineto, chiusa e senza segni di effrazione. I familiari, interrogati dai carabinieri, hanno riferito di non avere spiegazioni per l'allontanamento e che nulla nel suo comportamento recente lasciava presagire una simile decisione.

Le forze dell'ordine stanno attualmente seguendo la pista di un allontanamento volontario, ma non escludono altre ipotesi. Sono in corso accertamenti per individuare eventuali sistemi di videosorveglianza nelle vicinanze del luogo in cui è stata trovata l'auto, nella speranza di ottenere immagini utili alle indagini. Mosna, originario del Trentino, risiede da tempo a Castiglione Messer Raimondo, dove vive con la famiglia e ha gestito una piccola azienda agricola. Le ricerche proseguiranno nei prossimi giorni, con l'auspicio di trovare elementi che possano chiarire la situazione e condurre al ritrovamento dell'imprenditore.