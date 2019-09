Impresa Fiume, Pescara ricorda D'Annunzio Nove giorni di eventi nella città del Vate

Nove giorni di grandi eventi e con grandi nomi per 'La Festa della Rivoluzione - D'Annunzio torna a Pescara', la kermesse organizzata dalla Presidenza del Consiglio Regionale e dalla Amministrazione e Comunale del capoluogo adriatico per rendere omaggio alle imprese fiumane del Vate.

La manifestazione è stata presentata all'Aurum, dal presidente della Regione Marco Marsilio, del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri e del sindaco Carlo Masci. "D'Annunzio torna nella città dove è nato, diventando anche un momento di attrazione turistica.

Torna per l'anniversario dell'Impresa di Fiume, cento anni dopo per rivedere ciò che fu quel momento storico, fatto in un'ottica di pacificazione fra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.

D'Annunzio torna per farsi riscoprire dagli abruzzesi e tutti gli italiani come il più grande innovatore dei costumi, dell'arte, della poesia e del teatro che in quel periodo storico il mondo ha avuto".