Impressionante Sciame Sismico a Spoleto: Chiuse le Scuole Dopo 17 Forti Scosse

Spoleto, provincia di Perugia, è stata colpita da un impressionante sciame sismico nella notte, con un totale di 17 scosse tra l'1.44 e le 5.47, di cui la più intensa ha raggiunto una magnitudo di 3.0 alle 3.23. Il fenomeno sismico ha coinvolto la cittadina umbra, provocando preoccupazioni nella comunità locale.

Le prime scosse sono iniziate mercoledì 6 dicembre alle ore 14.00, portando il conteggio complessivo delle scosse di terremoto a oltre 30. A seguito di questa attività sismica intensa, il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, ha preso la decisione di chiudere tutte le scuole, comprese altre attività per i minori, per la giornata di giovedì 7 dicembre.

L'ordinanza sindacale di chiusura delle scuole è in fase di elaborazione e sarà presto pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Spoleto. Il sindaco ha preso questa misura precauzionale per garantire la sicurezza degli studenti e della comunità, considerando l'incertezza legata all'attività sismica persistente.

Nonostante l'agitazione sismica, al momento non si sono registrati danni significativi o situazioni di rischio nel territorio comunale. La Protezione Civile ha aperto la sede a Santo Chiodo per gestire eventuali emergenze e rispondere alle richieste di informazioni.

Il Comune di Spoleto ha invitato i cittadini a contattare il numero 0743 222450 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica protezione.civile@comune.spoleto.pg.it per ulteriori informazioni o segnalazioni. Gli eventuali sopralluoghi verranno effettuati durante la giornata per valutare la situazione nel dettaglio. La comunità locale resta in allerta mentre gli esperti monitorano la situazione sismica.