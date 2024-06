Imu 2024: Scade la Prima Rata da 300 Miliardi di Euro

Domani scade il termine per versare l'acconto dell'Imu, che genera un gettito di circa 11 miliardi di euro, per proprietari di immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli, esclusa la prima casa non di lusso.

Chi è Tenuto al Pagamento: Circa 25 milioni di soggetti devono versare l'Imu, tra cui proprietari, usufruttuari, genitori assegnatari di case familiari e concessionari di aree demaniali.

Modalità di Pagamento: L'Imu può essere pagata in due rate annuali, con la prima scadenza fissata per il 17 giugno quest'anno, utilizzando il modello F24 o il bollettino postale.

Dove si Applica: L'Imu è applicata quasi universalmente nei Comuni italiani, ad eccezione delle regioni con autonomia impositiva come il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano.

Importo e Aliquote: Nel 2024, in media, ogni proprietario pagherà circa 1.022 euro, di cui 511 euro sono per l'acconto. Le aliquote variano dallo 0,5% per le prime case di lusso all'0,86% per altri immobili e terreni fabbricabili.

Esenzioni e Deroghe: Sono previste esenzioni per immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti di primo grado e per i pensionati italiani residenti all'estero. Deroghe sono estese ai Comuni colpiti da terremoti recenti.

Raggiunto il Record di Gettito: Dal 2012, l'Imu ha generato un totale di quasi 300 miliardi di euro, riflettendo la sua importanza nel bilancio pubblico italiano.

Questa tassa continua a essere cruciale per le finanze comunali e nazionali, nonostante le controversie e le esenzioni concesse in determinati casi.