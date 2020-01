In arrivo la prima neve dell'Anno, nevicherà anche a bassa quota

Uno strappo seppur temporaneo nella trama dell'anticiclone consentirà ad un impulso di aria fredda di matrice nord europea di raggiungere il Mediterraneo centrale per portare un peggioramento di stampo invernale anche sull'Italia nell'arco del weekend.

Sarà un guasto molto veloce che prenderà il via già nella seconda parte del venerdì al Nordovest per estendersi entro sabato a buona parte della Penisola.

La perturbazione porterà piogge e nevicate e anche un generale rimescolamento della massa d'aria dopo il ristagno degli inquinanti delle ultime settimane.

A causa delle basse temperature presenti soprattutto al Nord la neve potrà cadere fino a bassa quota ma vediamo le zone e le quote in cui cadrà:Meteo neve sabato: Quota neve intorno 700-800m su Alpi e Prealpi Lombarde, 500-600m in Trentino, 700-800m sulle Dolomiti Bellunesi, 600-900m su Appennino Emiliano e Friuli in graduale esaurimento da ovest in giornata e in calo serale fino a 500m in Friuli.

Quota intorno 1000-1300m sull'Appennino centrale in calo serale a 600m tra Toscana e Marche, 1200m tra Lazio e Abruzzo. A quote maggiori al sud.

Meteo neve domenica: Deboli nevicate saranno ancora possibili lungo la dorsale appenninica centro settentrionale fino a 500-600m tra Toscana, Umbria e Marche.

Occasionalmente in serata fiocchi a bassa quota (300-350m) sul Piemonte occidentale e l'Appennino toscano.

Fenomeni assenti o sporadici sull'Appennino laziale e abruzzese.