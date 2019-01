In arrivo nevicate a bassa quota vi diciamo dove e quanto nevicherà

Un nuovo fronte freddo ha raggiunto in queste ore l'Italia e come sempre accade quando le correnti arrivano da nord, le Alpi stanno facendo da barriera costringendo il flusso ad aggirare l'ostacolo da est e da ovest. Sicché avremo instabilità su due fronti, uno attivo sulla Sardegna e l'altro attivo sulle regioni del medio basso Adriatico e il Sud in genere.

Ancora nulla di fatto per le regioni settentrionali e centrali tirreniche in completa ombra pluviometrica con nevicate che saranno più che abbondanti solo lungo i confini. Neve abbondante sui confini alpini dicevamo e a tratti anche sull'Alto Adige ma null'altro al Nord.

Situazione ben diversa invece sulla Sardegna, sul medio adriatico ed al Sud dove le precipitazioni nevose saranno a tratti anche abbondanti. La quota delle nevicate si attesterà in mattinata attorno ai 1200m in Sardegna, 800-900m in Abruzzo e in Molise, 900-1000m in Campania, 1200m in Basilicata, 1300m in Calabria, superiori in Sicilia.

Nel pomeriggio ulteriori apporti freddi faranno scendere la quota neve fino a 500-700m in Abruzzo e in Molise, 800-1000m sull'Appennino Campano-Pugliese e Lucano 1100m in Calabria, 1200-1400m in Sicilia.

In serata nottata ulteriore calo della quota neve fino a 500-700m in Sardegna, 100-300m sulle Marche, 300-500m in Abruzzo e sul Molise, 400-600m sull'Appennino campano, pugliese e lucano, 800-1000m in Calabria ed in Sicilia.

Dove ci aspettiamo i quantitativi maggiori?

Al mattino sull'Abruzzo, lungo la dorsale campano lucana e in Calabria tra Pollino e Sila con punte fino a 20cm alle quote elencate.

Nel pomeriggio i fenomeni più abbondanti li ritroveremo invece soprattutto sulla Calabria e sui rilievi siciliani settentrionali mentre su Abruzzo e Molise avremo fenomeni più modesti e deboli con accumuli ridotti.

Neve debole probabile a Campobasso e sul Gargano.

In serata ancora fenomeni deboli su Marche, Abruzzo, Molise e dorsale campano pugliese e lucana, fenomeni più abbondanti in Calabria.

Ancora debole neve a Campobasso, possibile a Chieti.