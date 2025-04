Inaugurato il cantiere per il raddoppio della ferrovia Pescara-Roma con forti contestazioni

A Brecciarola di Chieti, sono stati avviati i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma, un progetto che mira a potenziare i collegamenti tra l'Adriatico e la Capitale. L'inaugurazione, tuttavia, è stata caratterizzata da una forte presenza di forze dell'ordine e da manifestazioni di protesta da parte dei residenti e del Comitato Comferr, che contestano il tracciato e i costi dell'opera.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Aldo Isi, e il commissario straordinario per il potenziamento della linea Roma-Pescara, Vincenzo Macello. Presenti anche l'assessore regionale Umberto D'Annuntiis, il sottosegretario Daniele D'Amario e il presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri. ​

Parallelamente, a poche decine di metri dal cantiere, si è svolta una manifestazione organizzata dal Comitato Comferr, che rappresenta i cittadini contrari al progetto nella sua forma attuale. I manifestanti hanno espresso preoccupazioni riguardo all'impatto ambientale e urbanistico dell'opera, sottolineando come il nuovo tracciato possa compromettere la vivibilità della zona. Alla protesta hanno aderito anche il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e diversi esponenti politici dell'opposizione regionale, tra cui Luciano D'Alfonso e Luciano D'Amico.

Il sindaco Ferrara ha dichiarato: "Si sono dati appuntamento RFI, Regione e forze di governo per tagliare un nastro che avrebbe potuto avere significati diversi e condivisi, costretti in una parte di territorio che vedrà distrutte case e attività economiche". Ha inoltre evidenziato come il Comune di Chieti non sia stato coinvolto adeguatamente nel processo decisionale, nonostante le proposte alternative presentate per mitigare l'impatto sul territorio. ​

I lavori riguardano i primi due lotti del progetto:​

Lotto 1 : tratta Interporto d'Abruzzo-Manoppello , con un raddoppio della linea su circa 5 km, comprendente la realizzazione di cinque viadotti e la riqualificazione della stazione di Manoppello.​

Lotto 2: tratta Manoppello-Scafa, estesa per circa 8 km, con la costruzione di sette viadotti e interventi sulle stazioni di Scafa e Alanno.

Il finanziamento complessivo per questi interventi ammonta a circa 559 milioni di euro. L'obiettivo finale del progetto è ridurre i tempi di percorrenza tra Pescara e Roma a circa due ore, migliorando la capacità della linea e favorendo lo sviluppo del traffico merci su rotaia.

Nonostante le rassicurazioni da parte delle istituzioni, i residenti e il Comitato Comferr continuano a esprimere dubbi e preoccupazioni, chiedendo maggiore trasparenza e coinvolgimento nelle decisioni future riguardanti il territorio.​