Inaugurazione del Comitato Elettorale di Paolo Federico in vista delle Elezioni Regionali

Il prossimo sabato, 27 gennaio, alle ore 18:30, si terrà l'inaugurazione del comitato elettorale di Paolo Federico. La sede è situata nei locali all'angolo tra via XX Settembre e via Sant’Agostino, nell'incantevole città dell'Aquila.

Paolo Federico, attuale sindaco di Navelli, con un'ampia esperienza politica e amministrativa, si candida al Consiglio regionale dell'Abruzzo nelle fila di Forza Italia. L'apertura del comitato segna l'avvio ufficiale della campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni regionali.

Il luogo strategico scelto per il comitato riflette l'importanza di coinvolgere la comunità nella discussione e nell'appoggio alle proposte di Federico. Sarà un'occasione per i cittadini di conoscere da vicino il candidato e le sue idee per il futuro della regione.

L'evento si preannuncia come un momento significativo, dove saranno affrontati temi cruciali per l'Abruzzo e si delineeranno le strategie per affrontare le sfide regionali. La presenza del sindaco di Navelli conferma l'impegno di Forza Italia nella corsa elettorale, promettendo una campagna incentrata su trasparenza, partecipazione e sviluppo sostenibile.