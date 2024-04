Incendio Devasta Boschi a Cerchiara: Mobilitazione dei Vigili del Fuoco

Una dura giornata di lavoro ha impegnato i vigili del fuoco del Comando di Teramo, chiamati a fronteggiare un vasto incendio che ha divorato diversi ettari di bosco. Due squadre sono state prontamente dispiegate per spegnere le fiamme, che hanno avvolto una zona boschiva impervia, resa inaccessibile ai mezzi a causa della sua conformazione e della forza del vento.

Il sindaco, in accordo con le autorità locali, ha preallertato la popolazione della frazione di Cerchiara per una possibile evacuazione, sebbene questa non sia stata necessaria grazie all'imponente sforzo di uomini e mezzi che è riuscito a mantenere le fiamme a debita distanza dal centro abitato.

Nonostante l'impegno, le forti raffiche di vento hanno ostacolato l'intervento dei canadair dei vigili del fuoco, i quali non hanno potuto effettuare lanci d'acqua. Sul campo hanno operato anche squadre di volontari antincendio boschivo provenienti dalle associazioni Gran Sasso d'Italia (Sezioni di Teramo, Bellante, Mosciano e Sant'Egidio alla Vibrata), CIVES di Teramo, Aquile del Parco di Arsita e PIVEC dell'Aquila.

Durante la notte, il presidio di vigilanza e controllo sarà mantenuto dalle squadre dei vigili del fuoco del Comando di Teramo e delle associazioni Gran Sasso d'Italia (Sezioni di Isola del Gran Sasso e Mosciano), garantendo un monitoraggio costante della situazione per prevenire eventuali ripercussioni.