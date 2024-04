Incendio Notturno nel Quartiere Corfù: Giovane Ferito nell'Attico in Fiamme

Una notte di terrore nel quartiere Corfù è stata segnata da un violento incendio che ha devastato l'attico di una villetta, lasciando un giovane ferito. L'incidente, avvenuto intorno alle 22:30 in via Socrate, ha scatenato panico tra i residenti circostanti.

Il giovane, che si trovava nell'ultimo piano della costruzione, è stato prontamente soccorso dopo aver riportato lievi ustioni durante il rogo. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno avvertito un odore di bruciato e si sono affacciati in strada, trovandosi di fronte a fiamme alte che fuoriuscivano dal terrazzo, dove era presente un gazebo.

I vigili del fuoco di Roseto sono intervenuti tempestivamente, impiegando ore per domare le fiamme, con l'ausilio di un autoscala proveniente da Teramo. Le cause dell'incendio sono attualmente oggetto di accertamento, e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per condurre le indagini necessarie.