Incendio Sospetto nella Notte. Va a Fioco Furgone ed Auto dello Stesso Proprietario

La notte scorsa, poco dopo le 3:00 del mattino, è scoppiato un incendio che ha coinvolto un'auto e un furgone parcheggiati lungo via Trentino. L'evento ha richiesto l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che sono stati chiamati sul posto per domare le fiamme che avevano avvolto i due veicoli. Per supportare le operazioni di spegnimento, è giunta una squadra da Roseto, completa di un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, oltre a un'autobotte proveniente dal Comando di Teramo, che ha garantito un costante rifornimento idrico.

L'incendio ha colpito una Fiat 500X nella parte posteriore e un furgone Ducato nella parte anteriore, entrambi appartenenti allo stesso proprietario. A causa delle fiamme, il furgone è stato messo in moto ed è stato fermato solo dopo aver percorso circa venti metri. I Vigili del Fuoco hanno utilizzato un divaricatore idraulico per aprire le porte posteriori del furgone, consentendo loro di spegnere le fiamme che si erano propagate anche all'interno del veicolo. Durante le operazioni di spegnimento, è stata prestata particolare attenzione a una bombola di acetilene situata all'interno del vano di carico.

L'incendio ha danneggiato anche una porzione della recinzione di una casa nelle vicinanze. I Carabinieri di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti per condurre le indagini sulle cause dell'incendio e stabilire se vi siano state circostanze sospette o dolose alla base dell'accaduto.