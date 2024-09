Incendio a Nizza: Insegnante Aquilana Incinta Sopravvive a un Inferno

Un'insegnante aquilana di 32 anni, in vacanza a Nizza, ha vissuto momenti di terrore quando l'edificio in cui soggiornava è stato avvolto dalle fiamme. L'incendio, scoppiato nel tardo pomeriggio di sabato, ha causato la morte di una donna di 54 anni e l'intossicazione di altre 23 persone. Tra queste, l'insegnante, incinta, è stata successivamente dimessa dall'ospedale e ha potuto fare ritorno a L'Aquila.

L'incendio è divampato in un appartamento al primo piano di una palazzina di cinque piani, presumibilmente a causa di un cortocircuito provocato da un monopattino elettrico. C.D.F., l'insegnante, si trovava al terzo piano quando ha iniziato a sentire odore di fumo e a vedere le fiamme che si propagavano rapidamente. Nonostante il panico, ha mantenuto la calma fino all'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno evacuato gli abitanti dell'edificio.

"All'inizio ho sentito delle grida provenire da un altro appartamento", racconta l'insegnante. "Pensavo fosse un semplice litigio, ma quando ho sentito l'odore di fumo ho capito che c'era qualcosa di grave. Ho aperto la finestra e ho visto i primi vigili del fuoco accorrere."

Dopo essere stata evacuata, C.D.F. è stata presa in carico dai medici sul posto, che hanno rilevato un'intossicazione da monossido di carbonio con un tasso del 14%. È stata quindi trasferita all'ospedale Pasteur, dove è stata sottoposta a una sessione di ossigenoterapia in una camera iperbarica, sotto stretta sorveglianza medica per garantire la sua salute e quella del bambino.

"Durante il trasporto in ambulanza, ho cominciato a temere per il bambino", confessa l'insegnante, che ha passato oltre un'ora in una capsula iperbarica prima di essere dimessa in buone condizioni intorno alla mezzanotte.

Dopo questa terribile esperienza, la donna è tornata a L'Aquila, lasciandosi alle spalle quella che descrive come "una bruttissima esperienza" ma consapevole della fortuna di essere riuscita a salvarsi.