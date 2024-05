Incendio alla Pineta Dannunziana: L'incubo Ritorna per Pochi Minuti

Nel primo pomeriggio di oggi, un incendio ha colpito la Pineta Dannunziana, riportando alla memoria il devastante rogo di tre anni fa. Le fiamme si sono sviluppate nei comparti 3 e 4 della riserva naturale, un'area di circa 600 metri quadrati. Fortunatamente, l'incendio è stato rapidamente domato dai vigili del fuoco, intervenuti con quattro automezzi e dieci uomini.

L'incendio, che ha interessato principalmente il sottobosco, potrebbe essere stato causato dai "piumini" dei pioppi, particolarmente infiammabili. Sul posto sono intervenute anche la polizia e la polizia locale. Le operazioni di bonifica sono in corso, mentre si indaga per determinare con precisione le cause del rogo.

I vigili del fuoco hanno sottolineato che il loro rapido intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero le chiome degli alberi, scongiurando così maggiori difficoltà nel controllo dell'incendio.