Incendio devasta hotel sul lungomare: evacuati tutti gli ospiti

Un cortocircuito in una camera al terzo piano scatena un incendio nell'Holiday Hotel di Pescara, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco e l'evacuazione dell'intera struttura.

Venerdì 3 maggio, intorno alle 17:30, un incendio è divampato al terzo piano dell' Holiday Hotel , situato sul lungomare Cristoforo Colombo. Le fiamme, originate da un malfunzionamento di un'apparecchiatura elettrica , hanno rapidamente coinvolto una delle camere, rendendo necessaria l'evacuazione immediata dell'intera struttura.

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco , supportati da un'autopompa e un'autoscala, ha permesso di contenere l'incendio, evitando che si propagasse alle stanze adiacenti. I danni sono stati limitati alla sola camera interessata, con la distruzione di alcuni arredi e danni causati dal fumo e dal calore. Fortunatamente, non si registrano feriti tra gli ospiti e il personale dell'hotel. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato e il funzionario di guardia dei vigili del fuoco , per coordinare le operazioni e garantire la sicurezza dell'area.

L'incidente ha causato la chiusura temporanea del tratto di lungomare interessato, per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. L'evento riaccende l'attenzione sulla necessità di adeguati sistemi di prevenzione incendi nelle strutture ricettive, come rilevatori di fumo , estintori automatici e materiali ignifughi per gli arredi. L'adozione di tali misure può ridurre significativamente i rischi e garantire la sicurezza di ospiti e personale.

Le autorità competenti stanno conducendo ulteriori accertamenti per determinare le cause precise del malfunzionamento elettrico e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, l'Holiday Hotel rimane chiuso per le necessarie operazioni di bonifica e ripristino, con l'obiettivo di riaprire in totale sicurezza per i futuri ospiti.