Incendio divampa durante matrimonio in un palazzo, inquilini salvati dai pompieri

Un incendio è divampato nella serata di ieri intorno alle 23.30 ad Avezzano in un palazzo in Via XX settembre.

Le fiamme si sono sviluppate nel vano di una cantina di un appartamento dove si stava svolgendo una festa di matrimonio

Circa venti persone sono rimaste lievemente intossicate da monossido di carbonio, e sono state trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso per accertamenti. Ci sono volute diverse ore per domare l’incendio.

Sul posto sono intervenuti per primi i Vigili del fuoco del Comando di Avezzano e in supporto i colleghi dell’Aquila, insieme ai carabinieri del comando di Avezzano, la polizia di stato e la guardia di Finanza.



Gli inquilini stranieri che sono in affitto nella palazzina sono rimasti intrappolati al terzo piano dello stabile. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco che hanno soccorso le persone le persone e le hanno aiutate a scendere al piano terra con la scala.

Tra i feriti anche un neonato.