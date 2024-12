Incendio negli uffici regionali: paura tra i dipendenti

Paura questa mattina negli uffici regionali di via Passolanciano. Blasioli denuncia le condizioni precarie dell'edificio e sollecita interventi urgenti per la sicurezza dei lavoratori.

Un'improvvisa eruzione di fiamme ha causato momenti di grande paura questa mattina negli uffici regionali e del centro per l’impiego di via Passolanciano. Un incendio è scoppiato all'ultimo piano dell'edificio, consumando alcune scartoffie e creando una situazione di allarme. I dipendenti, spaventati dal fumo che ha invaso il quinto piano, sono stati costretti a evacuare gli uffici e a rifugiarsi in strada per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e le forze dell'ordine, compresa la polizia di stato e quella municipale.

In una nota ufficiale, il vicepresidente del Consiglio Regionale, Antonio Blasioli, ha commentato l'accaduto, sottolineando che l'incidente non è una sorpresa, vista la condizione di degrado in cui versa l'edificio, di proprietà della Provincia. Blasioli ha infatti più volte sollevato il problema della mancanza di manutenzione della struttura, evidenziando il disordine generale, con scatoloni e documenti abbandonati, ascensori fuori uso e condizionatori rotti. "Questa situazione, purtroppo, non è inusuale. La precaria condizione dell’immobile, in un contesto pubblico, è una vera e propria vergogna", ha dichiarato Blasioli.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l'incendio sia stato causato dall'accumulo eccessivo di carta. Tuttavia, i rilievi tecnici in corso saranno determinanti per accertare la causa esatta del rogo. Blasioli ha aggiunto che la situazione ha messo a rischio la sicurezza dei dipendenti, che si trovano quotidianamente a lavorare in un ambiente con infiltrazioni d’acqua e disagi strutturali. "I dipendenti meritano una sede di lavoro sicura e decorosa, non uno spazio a rischio", ha rimarcato il vice presidente del Consiglio.

Una volta spento l'incendio e completata la messa in sicurezza dell'area, il personale è stato gradualmente riammesso negli uffici. Tuttavia, l'episodio ha ulteriormente messo in luce le criticità di una struttura che, da tempo, necessita di interventi urgenti per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori e dei cittadini che usufruiscono dei servizi pubblici.