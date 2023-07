Incendio nella discarica a Sulmona, cittadini preoccupati per il forte odore acre

Chieti - Recuperati e trasportati in diversi ospedali della provincia dopo aver iniziato ad accusare malori in prossimità di un rifugio a Castiglione Messer Marino, Un gruppo di scout è stato soccorso e recuperato dal Soccorso alpino e dal 118 dopo aver accusato malori durante un campo estivo sulla Maiella. Gli scout, una trentina, di età compresa tra 13 e 16 anni, tutti di Pescara, avevano iniziato a stare male mentre erano in prossimità di un rifugio, nel territorio di Castiglione Messer Marino dopo...