Incendio notturno in centro a Pescara: evacuate famiglie con bambini

Un incendio divampato alle prime ore del mattino ha costretto all'evacuazione numerose famiglie, inclusi bambini, da una palazzina nel cuore di Pescara.

Nella notte tra il 18 e il 19 febbraio 2025, intorno alle 4:30, un incendio è scoppiato al terzo piano di un edificio situato al civico 17 di via Mazzini, nel centro di Pescara. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l'appartamento, generando una densa coltre di fumo che ha invaso l'intera struttura. Gli occupanti dell'edificio, prevalentemente cittadini di origine pakistana e bangladese, tra cui diversi bambini, sono stati prontamente evacuati grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi, utilizzando un'autoscala, sono riusciti a raggiungere il piano interessato e a domare le fiamme dopo un'intensa operazione. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 e i soccorritori delle Misericordie, pronti a prestare assistenza; fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati. Le autorità stanno attualmente indagando per determinare le cause dell'incendio e verificare il numero esatto di persone presenti nell'edificio al momento dell'accaduto.