Incendio su camion trasporta cavalli, caos e code chilometriche sull’A14

Lungo l’autostrada A14, un incendio ha causato gravi disagi alla circolazione, bloccando la carreggiata e provocando code di oltre 2 chilometri. L'episodio si è verificato stamane al chilometro 358, tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto, poco dopo l’uscita della galleria Pianacce, nel comune di Silvi.

Un camion adibito al trasporto di cavalli ha preso fuoco mentre percorreva il tratto in direzione nord, costringendo alla chiusura parziale della strada con la sola apertura di una corsia disponibile. L’evento ha coinvolto numerosi automobilisti, tra cui un folto gruppo di tifosi del Pescara, in viaggio verso Arezzo per la partita odierna contro la squadra locale.

L’allarme è stato lanciato tempestivamente e la situazione, sebbene inizialmente critica, è stata gestita con rapidità. Sul posto sono intervenuti la polizia autostradale e il personale di Autostrade per l'Italia per coordinare il traffico e assistere i viaggiatori. Una squadra dei vigili del fuoco di Roseto è giunta sul luogo per domare il rogo e verificare l'origine delle fiamme. Le prime indagini hanno rivelato che l’incendio era iniziato nel vano motore. L’autista, accortosi del problema, ha abbandonato rapidamente il mezzo e messo in salvo l’animale, scortandolo in sicurezza lontano dal veicolo.

Il primo intervento di spegnimento è stato condotto dalla squadra antincendio della Gsa, che gestisce i servizi per conto di Autostrade per l’Italia, e successivamente completato dai pompieri. Le fiamme sono state circoscritte, evitando danni più gravi e preservando la cabina del camion. Al termine delle operazioni, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e alla bonifica dell’area circostante per garantire la ripresa della normale viabilità.

Grazie all’efficienza delle operazioni, la circolazione è stata ripristinata dopo circa un'ora, riportando la situazione alla normalità. L'incidente ha comunque evidenziato l'importanza della prontezza dei soccorsi e della gestione dei rischi legati al trasporto di animali su strada.