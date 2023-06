Inchiesta "La Tana delle Tigri", domani interrogatori di garanzia agli indagati

Sono previsti domani, a partire dalle 9.30, gli interrogatori di garanzia per i due principali indagati nell'ambito dell'operazione "La Tana delle Tigri" della Guardia di Finanza di Pescara su un presunto giro di mazzette e droga nel settore Lavori Pubblici al Comune di Pescara.

Primo appuntamento per il Gip Cingolani al carcere di San Donato dove è rinchiuso l'imprenditore Vincenzo De Leonibus, assistito dagli avvocati Sergio Della Rocca e Augusto La Morgia.

"Ho trovato il mio assistito particolarmente prostrato - ha riferito La Rocca stamani all'uscita del carcere dopo una breve visita - Non ha ancora avuto la possibilità di leggere nel dettaglio la documentazione, per cui valuteremo se rispondere alle domande del giudice oppure avvalerci della facoltà di non rispondere".

A seguire, intorno alle 11.30, previsto l'interrogatorio di garanzia per il dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pescara, l'architetto Fabrizio Trisi, difeso dall'avvocato Marco Spagnuolo e rinchiuso nel carcere di Madonna del Freddo a Chieti. In carcere, sempre nell'ambito della stessa operazione, due presunti spacciatori, Vincenzo Ciarelli e Pino Mauro Marcaurelio.

Secondo l'accusa De Leonibus avrebbe beneficiato di numerosi appalti per vari lavori, dalla manutenzione delle strade a grossi cantieri sull'Asse Attrezzato e manutenzione di reti idriche, in cambio di soldi, varie regalie, assunzioni di suoi amici e collaboratori a "Pescara Energia", ma anche di droga da lui stesso acquistata e condivisa con Trisi e due funzionari pubblici.