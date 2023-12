Incidente Mortale sulla Fondovalle Alto Sangro

Nella notte, lungo il chilometro 13 della strada 652 Fondovalle Alto Sangro, si è verificato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di tre cavalli e il ferimento del conducente di uno dei due veicoli coinvolti. L'incidente è avvenuto mentre i tre equini, fuggiti da un allevamento privato, sono stati investiti prima da un'auto e successivamente da un camion.

Il bilancio dell'incidente riporta la morte di tutti e tre gli animali e il ferimento del conducente del veicolo coinvolto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro per i rilievi di rito, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e il personale veterinario della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, che ha ispezionato le carcasse dei cavalli confermandone il decesso.

Gli accertamenti condotti dai carabinieri si concentrano attualmente sulla proprietaria dell'allevamento, la quale rischia una denuncia per omessa custodia e malgoverno di animali. L'indagine mira a chiarire le circostanze dell'evasione dei cavalli e a stabilire eventuali responsabilità nell'incidente, mentre il conducente ferito è sotto cure mediche per le lesioni riportate.