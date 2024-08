Incidente Mortale sulla Statale 16: Centauro Rianimato e Trasportato in Ospedale

Un violento scontro tra una moto Ducati e una Lancia Delta ha scosso stamattina la Statale 16, all’altezza di via delle Messi, intorno alle 9:50. L’incidente ha coinvolto un motociclista di 53 anni, residente a Castel di Lama, che ha perso conoscenza dopo l’impatto e ha subito un volo di circa tre metri, terminando tra alcuni rami di alberi recentemente potati.

I vigili del fuoco di Nereto sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, seguito dall'intervento del personale sanitario del 118 di Giulianova. Il motociclista è stato rianimato sul posto e successivamente trasportato d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo. Le condizioni dell’uomo sono critiche e saranno valutate dai medici dell’ospedale.

Il conducente della Lancia Delta, un 57enne di Taranto, non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno di assistenza sanitaria. I vigili del fuoco hanno proceduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e a collaborare con i soccorritori per recuperare il motociclista.

I carabinieri di Martinsicuro sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e per accertare le dinamiche dell’incidente. La Croce Verde di Villa Rosa ha partecipato alle operazioni di soccorso.

Durante le operazioni di soccorso e i rilievi, la Statale 16 è stata chiusa al traffico, creando disagi agli automobilisti e agli utenti della strada. L’incidente ha evidenziato l’importanza della sicurezza stradale e dell’adeguata manutenzione delle infrastrutture per prevenire simili tragedie.