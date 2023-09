Incidente Pericoloso allo Stadio Adriatico di Pescara: Appello dei Tifosi al Sindaco

Un incidente potenzialmente fatale ha scosso gli spalti dello Stadio Adriatico durante l'ultima partita casalinga del Pescara. Un tifoso, mentre percorreva i gradoni della tribuna appena verniciati con un nuovo strato di pittura, ha scivolato e ha violentemente battuto la testa. Per fortuna, l'intervento tempestivo dei volontari della Croce Rossa ha evitato conseguenze gravi per il tifoso coinvolto.

Questa tragica vicenda ha scatenato un acceso appello da parte dei tifosi al Sindaco di Pescara, Carlo Masci. I sostenitori del club, preoccupati per la sicurezza degli spettatori, hanno sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla vernice recentemente applicata nella zona della Tribuna Adriatica dello stadio. Si è notato che questa vernice, in particolare in condizioni di umidità come quella causata da una leggera pioggia, rende estremamente scivolose le superfici dei gradoni, mettendo a rischio la vita degli appassionati sportivi.

Uno dei tifosi oculari dell'incidente ha dichiarato: "Sabato sera, dopo una leggera pioggia, ho assistito coi miei occhi a una rovinosa caduta dalle scale di un tifoso di mia conoscenza. La persona in questione solo per miracolo e grazie al celere intervento dei volontari della Croce Rossa è ancora viva, visto che cadendo ha battuto forte la nuca contro i gradoni. Quindi, caro Sindaco, ti chiedo di porre rimedio a questa cosa."

L'appello dei tifosi al Sindaco Masci è un richiamo alla responsabilità dell'amministrazione comunale nei confronti della sicurezza dei cittadini e degli appassionati di calcio. La verniciatura delle strutture dello stadio dovrebbe essere eseguita con materiali e procedure che non compromettano la sicurezza degli spettatori, evitando così incidenti tragici come quello avvenuto recentemente. La città di Pescara ora attende una risposta dal Sindaco e spera che vengano adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano lo Stadio Adriatico.