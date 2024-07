Incidente Stradale: Madre e Figlia Ferite nello Scontro tra Auto

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, un violento incidente stradale ha coinvolto due automobili sulla strada che collega Paolantonio di Sant'Egidio alla Vibrata ad Ancarano, provocando il ferimento di due donne, madre e figlia, che viaggiavano a bordo di una Hyundai Atos.

I Dettagli dell'Incidente

La Hyundai Atos su cui viaggiavano le due donne si è scontrata con una Opel Agila. L'impatto è stato così violento che i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto sono intervenuti per liberare la donna alla guida della Hyundai, dovendo tagliare il vetro del parabrezza e piegare il volante per estrarla dall'abitacolo.

Intervento dei Soccorsi e Condizioni delle Ferite

Madre e figlia sono state prontamente soccorse da un'ambulanza del 118 di Sant'Omero e trasportate all'ospedale. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi, anche se entrambe sono state sottoposte a ulteriori accertamenti medici per escludere complicazioni.

Indagini e Gestione del Traffico

Sul luogo dell'incidente è giunta anche una pattuglia dei Carabinieri di Alba Adriatica, che ha gestito il traffico e condotto i rilievi necessari per determinare le dinamiche esatte dello scontro. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno valutando eventuali responsabilità.

Questo incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale nella zona e sottolinea l'importanza di mantenere alta l'attenzione alla guida, specialmente lungo le strade extraurbane dove la visibilità notturna può essere limitata. La comunità locale attende ulteriori aggiornamenti dalle indagini per chiarire le circostanze che hanno portato al verificarsi dell'incidente.