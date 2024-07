Incidente Sulla Statale 84: Auto Trascinata da Tir delle Giostre, Due Feriti

Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo le 18 lungo la Statale 84, in località Torre Sansone, nel tratto che collega Lanciano a San Vito Marina. La collisione ha coinvolto un camion delle giostre e un'automobile, causando due feriti e portando all'intervento immediato dei soccorsi.

Dinamica dell'Incidente

L'incidente ha avuto luogo in un tratto di strada noto per la sua pericolosità. Un camion adibito al trasporto di giostre, guidato da G.D.F., 52 anni di Lanciano, si è scontrato con una Peugeot 208. Alla guida dell'auto si trovava N.C., un uomo di 88 anni residente a Guilmi. L'impatto è stato violento, e la Peugeot è stata trascinata per diversi metri dal lato del conducente.

Tentativi di Evitare l'Impatto

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il conducente del camion abbia tentato di evitare l'impatto con l'auto. I segni delle ruote sull'asfalto indicano che il mezzo pesante ha cercato di sterzare, ma non è riuscito a evitare la collisione. Il camion ha terminato la sua corsa su una proprietà privata, schiantandosi contro la recinzione di un’abitazione sulla corsia opposta. Nell'incidente è stata coinvolta anche un'altra auto, che ha riportato danni marginali.

Condizioni dei Feriti

Le condizioni dell'anziano alla guida della Peugeot sono apparse subito gravi. I vigili del fuoco sono intervenuti per tagliare la portiera dell'auto e liberare il conducente, che è stato poi trasferito in codice rosso all'ospedale di Chieti tramite eliambulanza. Il camionista, G.D.F., è stato invece ricoverato all'ospedale Renzetti, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Indagini in Corso

Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. La zona, considerata altamente pericolosa, è stata spesso teatro di simili episodi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza stradale e la necessità di interventi infrastrutturali.

Conclusioni

L'incidente ha destato grande allarme tra i residenti della zona, sottolineando ancora una volta la pericolosità del tratto stradale in questione. Le indagini proseguiranno per chiarire le cause esatte dell'accaduto e per valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, le condizioni dei due feriti restano sotto stretto monitoraggio medico, con la speranza di un pieno recupero.