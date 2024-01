Incidente Vicino alle Strisce Pedonali: Anziana Investita, Condizioni Gravi

Una tragica scena si è verificata oggi sul lungomare in via Rossi, dove un'anziana è stata investita nelle immediate vicinanze delle strisce pedonali. I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente, ma le condizioni della vittima sono apparse fin da subito gravi. È stato necessario il trasporto d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale di Teramo.

Gli agenti della polizia municipale sono giunti sul luogo dell'incidente per bloccare il traffico e condurre i necessari rilievi. Secondo le testimonianze, l'investimento sarebbe avvenuto da parte di un'auto guidata da una signora. Si ipotizza che la conducente non abbia visto l'attraversamento a causa dell'abbagliamento del sole. La situazione rimane sotto stretta osservazione mentre le autorità svolgono ulteriori indagini sull'incidente.