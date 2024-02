Incidente a Colleparco: auto finisce in scarpata, giovani soccorsi

Nella serata di ieri, poco dopo le 23:00, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta in via Averardi a Colleparco, dove si è verificato un incidente stradale. Coinvolta nell'incidente una Mercedes Classe A 170 con a bordo due giovani.

Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte dei Carabinieri di Teramo, che sono intervenuti per i rilievi. Il veicolo, mentre percorreva la strada in discesa, ha urtato una Toyota CHR parcheggiata ai bordi della strada, finendo lungo una ripida scarpata e fermandosi sul greto di un corso d'acqua. Il conducente, un giovane di 19 anni, è riuscito a risalire la scarpata attraversando la vegetazione e ha chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul luogo dell'incidente, hanno messo in sicurezza il veicolo danneggiato e hanno recuperato il giovane passeggero, che lamentava un forte dolore al braccio. Entrambi i ragazzi sono stati assistiti dal personale sanitario e trasportati in ospedale con due ambulanze del 118 e della Croce Rossa di Teramo.

Successivamente, i vigili del fuoco hanno recuperato l'auto incidentata utilizzando un'autogrù inviata sul posto dal Comando di Teramo.