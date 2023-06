Un bambino di 11 anni dell'Aquila è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in un incidente con il go-kart.

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio ad Ortona (Chieti), mentre era in corso una competizione sportiva.

Il bimbo, soccorso, è stato trasportato in ospedale: è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Della vicenda sono stati informati i Carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.