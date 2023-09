Incidente in A14: Scontro tra 3 Tir e un'Auto con Traffico Bloccato

Un grave incidente ha paralizzato il traffico sull'autostrada A14 in Abruzzo, tra il Bivio A14/A25 Torano-Pescara e il casello di Pescara Nord, al chilometro 364. Lo scontro coinvolge tre Tir e un'automobile, e purtroppo ha causato alcuni feriti, seppur non gravi. I feriti sono stati prontamente soccorsi dal personale medico del 118 e trasportati in ospedale.

La situazione ha causato una coda di cinque chilometri in direzione Nord, con un impatto significativo sul traffico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale di Autostrade, che sta lavorando per ripristinare la normale circolazione stradale.

Per coloro che viaggiano in direzione Ancona, Autostrade per l'Italia ha consigliato di uscire a Pescara Ovest, seguire la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Nord, al fine di evitare ulteriori ritardi e disagi dovuti all'incidente. La situazione è in continuo sviluppo, e ulteriori aggiornamenti verranno forniti al riguardo.