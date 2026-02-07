Incidente mortale sulla Cicolana: schianto tra auto, perde la vita 71enne

Violento impatto al confine tra Lazio e Abruzzo: inutili i soccorsi per un uomo di Avezzano, mentre due feriti sono stati trasferiti negli ospedali.

È morto sul colpo, mentre rientrava a casa, in un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 18, quando era già buio. A perdere la vita sull’asfalto della Strada regionale 578 Salto Cicolana è stato Marcello Giannantoni, 71 anni, residente ad Avezzano. La notizia si è diffusa lentamente, raggiungendo i familiari, precipitati nella disperazione.

L’allarme ai soccorsi è scattato poco dopo le 18, in seguito a un violento scontro tra due auto all’incrocio tra Torano e Sant’Anatolia, lungo un’arteria di confine percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti abruzzesi. La scena è apparsa subito complessa: un Fiat Doblò con due persone a bordo, coscienti e in grado di rispondere alle chiamate dei passanti, e una Mitsubishi Pajero gravemente danneggiata, dall’abitacolo della quale non provenivano segnali di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rieti, che hanno messo in sicurezza i due occupanti del Doblò, affidandoli alle cure del 118. Successivamente hanno estratto dalle lamiere il conducente del fuoristrada: per il 71enne ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile, a causa dei traumi gravissimi riportati nell’impatto. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, una delle due vetture potrebbe non aver rispettato la precedenza. Gli accertamenti sono affidati alla polizia stradale di Rieti, che procede nel massimo riserbo. Le altre due persone coinvolte, un 50enne e un 63enne, entrambi originari di Pescorocchiano, sono state trasportate in ambulanza negli ospedali di Avezzano e Rieti. Il conducente dell’altra auto è stato sottoposto agli accertamenti di rito per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze. La salma resta a disposizione della Procura di Rieti, in attesa delle esequie.