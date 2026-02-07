Nove chili di eroina e contanti nascosti: scatta l’arresto dopo mesi d’indagini

Carabinieri smantellano un traffico tra Abruzzo e Puglia: sequestrata droga pronta allo spaccio, denaro contante e una pressa usata per il confezionamento.

È stata arrestata una 41enne di San Severo trovata in possesso di circa 9 chili di eroina e di 58 mila euro in contanti, al termine di una operazione dei Carabinieri che ha fatto emergere un collegamento diretto tra la cittadina pugliese e Montesilvano. L’attività investigativa, condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Montesilvano, era in corso da tempo e mirava a ricostruire una rete di approvvigionamento e smistamento di sostanze stupefacenti.

Nel corso di numerose perquisizioni mirate, i militari del Nucleo Operativo di Montesilvano, con il supporto dell’Arma locale a San Severo, hanno individuato e sequestrato i nove chili di eroina, suddivisi in buste e ancora in fase di lavorazione. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti anche strumenti per il confezionamento, tra cui una pressa ritenuta funzionale alla realizzazione dei panetti destinati allo spaccio.

Durante l’intervento è emersa inoltre la presenza di una ingente somma di denaro: oltre 58.000 euro, in banconote di vario taglio, occultati con cura all’interno di una coperta nascosta in una lavatrice, modalità ritenuta dagli investigatori indicativa di un’attività strutturata e non occasionale.

La donna è stata condotta in carcere presso la Casa Circondariale di Foggia, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini proseguono per accertare eventuali complici, ricostruire la filiera e verificare ulteriori ramificazioni del canale tra Abruzzo e Puglia, anche alla luce del materiale sequestrato.