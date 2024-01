Incidente nel Cantiere del Liceo Artistico Mibe a Pescara

Nel cantiere dedicato alla costruzione della nuova sede del Liceo Artistico Mibe "Misticoni-Bellisario" a Pescara, si è verificato un incidente in seguito al cedimento dell'armatura del solaio. Le prime notizie non segnalano feriti tra gli operai impegnati nel progetto, come confermato dal presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis. Nonostante l'assenza di feriti, i lavori subiranno un ritardo stimato di circa un mese.

"Chiederò immediatamente un approfondimento in veste di consigliere provinciale per individuare le responsabilità", ha dichiarato Piero Giampietro. "Le scuole devono essere sicure, così come i cantieri che le costruiscono. Attenderemo ulteriori aggiornamenti sperando che non si verifichino conseguenze per coloro che lavorano alla costruzione della nuova sede del liceo Misticoni-Bellisario in via Einaudi".

Il consigliere regionale abruzzese Antonio Blasioli, su piattaforme sociali, ha affermato: "Non intendo creare allarmismi, ma sollecito la Provincia di Pescara a indagare approfonditamente sulle cause di questa situazione. È fondamentale eseguire controlli rigorosi e fornire risposte adeguate alle preoccupazioni dei genitori."