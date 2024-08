Incidente nell'Area di Servizio A14: Autista Rimane Incastrato sotto il Camion dei Rifiuti

Nella tarda mattinata di oggi, un autista di un camion dei rifiuti è rimasto incastrato con una mano sotto il veicolo nell'area di servizio "Tortoreto Est" lungo la carreggiata nord dell'Autostrada A14. L’incidente è avvenuto mentre l'uomo, impegnato in attività di controllo e manutenzione sotto il telaio del camion, ha avuto la mano bloccata tra le parti meccaniche del veicolo.

I vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti rapidamente sul posto. Utilizzando un pistone idraulico, sono riusciti a sollevare il telaio del camion e a liberare la mano dell'autista.

Il personale del 118 di Teramo è arrivato poco dopo e ha prestato i primi soccorsi all'uomo, che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Mazzini di Teramo per le necessarie cure mediche. Le cause dell'incidente sono ancora sotto investigazione da parte della Polizia autostradale del VII tronco di Città Sant'Angelo.