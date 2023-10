Incidente stradale fuoristrada: Conducente illeso, ma paura palpabile

Orsogna, ore 15: un incidente inaspettato ha scosso la tranquilla Provinciale Ortonese, lasciando il conducente di un camion fuoristrada di 46 anni ileso ma notevolmente spaventato. L'incidente si è verificato in un tratto rettilineo della strada provinciale e ha richiesto l'intervento immediato delle autorità locali.

Il pesante veicolo ha improvvisamente perso il controllo e ha scivolato pericolosamente lungo una cunetta, provocando un'uscita di strada che ha fatto accorrere i soccorritori. Sul luogo dell'incidente sono giunte due autogru dei vigili del fuoco per procedere alla delicata operazione di rimozione del mezzo pesante.

In aggiunta, le forze dell'ordine hanno inviato una squadra di carabinieri di Orsogna e colleghi del Nucleo radiomobile per coordinare le operazioni di gestione del traffico e garantire la sicurezza della zona. La Provinciale Ortonese è stata temporaneamente chiusa al traffico al fine di agevolare le operazioni di recupero e ripristinare la viabilità. Fortunatamente, il conducente è uscito illeso dall'incidente, ma l'episodio serve come un vivido promemoria dei pericoli che possono emergere sulle strade, anche in tratti apparentemente sicuri.