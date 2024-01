Incidente sul Lavoro: Operaio Ferito Grave in un Cantiere della Ricostruzione

Caduta da un camion durante lo scarico dei materiali, trasportato d'urgenza in ospedale con prognosi riservata

Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro verificatosi stamattina in uno dei cantieri dedicati alla ricostruzione post-sisma, precisamente nel convitto adiacente l'ex liceo Classico in via di San Bernardino.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, l'uomo è caduto mentre stava scaricando materiali da un camion, impattando violentemente la testa al suolo. Un collega, presente nelle vicinanze, è stato tra i primi a prestare soccorso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza che ha trasportato l'operaio all'ospedale San Salvatore.

Le prime informazioni indicano che l'operaio è attualmente in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è oggetto di approfondite indagini per chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio del lavoratore.