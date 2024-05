Incidente sul Lavoro: Operaio Ustionato al Volto e alle Gambe

Un operaio di 47 anni è rimasto gravemente ustionato al volto e alle gambe mentre lavorava nello stabilimento Aran Cucine a Casoli di Atri. Sebbene le sue condizioni siano serie, l'uomo non è in pericolo di vita. Subito dopo l'incidente, è stato soccorso dai colleghi e successivamente dal personale del 118, che lo ha trasportato all'ospedale Mazzini di Teramo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e i tecnici della Asl per effettuare i primi accertamenti. Secondo le indagini iniziali, l'operaio è stato investito da una fiammata. I medici stanno valutando se trasferirlo in un centro specializzato per ulteriori cure.