Incidente sul lavoro, Autotrasportatore ferito gravemente da porta scorrevole magazzino

Un autotrasportatore è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una porta scorrevole uscita dal binario guida in un magazzino della Ma di Atessa (Chieti), azienda dell'indotto Sevel nell'area industriale della Val di Sangro.

L'incidente è avvenuto alle 8.45 quando l'uomo, 43enne di Potenza, si accingeva a scaricare nel magazzino parti meccaniche per la produzione del furgone Ducato.

Per liberarlo dal peso della porta è stato utilizzato un carrello elevatore.

Sul posto i Carabinieri di Atessa, coordinati dal capitano Alfonso Venturi, che hanno posto sotto sequestro la porta, di circa 4,5 metri di base.

L'uomo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Chieti dove è ricoverato in prognosi riservata per politrauma da schiacciamento.