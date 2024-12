Incidente sul lavoro a Collecorvino: 21enne perde le dita, braccio schiacciato

Un grave infortunio sul lavoro ha coinvolto un giovane operaio a Collecorvino, che ha subito danni permanenti. Il trauma ha richiesto amputazioni alle dita della mano.

Oggi si è verificato un drammatico incidente sul lavoro presso un'azienda situata a Collecorvino, in provincia di Pescara. Un giovane operaio di 21 anni, mentre svolgeva alcune mansioni, è stato vittima di un trauma da schiacciamento all'arto superiore, rimanendo gravemente ferito. Le cause esatte dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Il giovane, dopo l’incidente, è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d'urgenza presso l'ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara. A seguito delle gravi ferite riportate, i medici hanno dovuto procedere con l'amputazione parziale di alcune dita della mano destra, una decisione dolorosa ma necessaria per evitare ulteriori complicazioni.

Le forze dell'ordine e gli ispettori dell'ASL stanno indagando sull'incidente per determinare le cause esatte e stabilire se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza sul lavoro. L’azienda in questione è ora al centro delle indagini, mentre i colleghi dell’operaio e i rappresentanti sindacali chiedono che vengano adottate misure adeguate per prevenire altri incidenti simili.

Questo tragico episodio riporta l'attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema purtroppo ancora troppo spesso trascurato. Il giovane operaio, che stava svolgendo il suo lavoro, ora dovrà affrontare un lungo percorso di recupero e riabilitazione, oltre alle gravi conseguenze fisiche. Si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini, ma la speranza è che quanto accaduto possa servire da monito per garantire un futuro più sicuro per tutti i lavoratori.