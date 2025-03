Incidente sul lavoro a Sulmona: operaio cade da oltre tre metri

Un 58enne impegnato nella manutenzione di macchinari è precipitato da un'impalcatura, riportando gravi traumi; attualmente è ricoverato presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio presso la Fitesa, azienda specializzata nella produzione di tessuti non tessuti a Sulmona. Un operaio di 58 anni, residente a Corfinio, ha perso l'equilibrio mentre operava su un'impalcatura per la manutenzione di macchinari, precipitando da un'altezza di circa tre metri e mezzo. La caduta gli ha causato traumi alla colonna dorsale e alla scapola.

Immediatamente soccorso dai colleghi, l'uomo è stato stabilizzato dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila in eliambulanza. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le autorità competenti, inclusi gli uffici della ASL per la sicurezza sul lavoro, hanno avviato un'inchiesta per determinare le cause dell'incidente. Questo episodio rappresenta il secondo incidente sul lavoro in poco più di due mesi presso la Fitesa; il 22 dicembre scorso, un altro operaio era stato travolto da un carico mentre sistemava bancali nel magazzino, riportando la frattura dell'omero.

La Fitesa è nota per l'innovazione nel settore dei tessuti non tessuti, utilizzati in vari ambiti, tra cui l'igiene personale e la medicina. L'azienda ha avviato iniziative per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, collaborando con le autorità per prevenire futuri incidenti.

Le forze dell'ordine e gli ispettori dell'Ispettorato del Lavoro stanno analizzando la dinamica dell'incidente per accertare eventuali responsabilità e adottare misure correttive. Nel frattempo, la comunità locale esprime solidarietà all'operaio ferito e auspica un rapido miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.